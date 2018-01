Handball : Deutsche Handballer vor entscheidendem Spiel bei EM in Kroatien

von dpa

24. Januar 2018, 07:16 Uhr

In ihrem abschließenden Hauptrunden-Spiel bei der EM in Kroatien brauchen die deutschen Handballer heute unbedingt einen Sieg. Denn nur im Erfolgsfall bestünde für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop noch die Chance auf das Halbfinale. Bei der Neuauflage des EM-Finales von 2016 muss der Titelverteidiger allerdings auf Rückraumspieler Paul Drux verzichten, der wegen eines Meniskusrisses vorzeitig abreisen musste. Für Drux kehrt der zuvor aussortierte Maximilian Janke in den 16er-Kader zurück.