Konflikte : Deutscher Menschenrechtler in Türkei in U-Haft

Die türkische Justiz nimmt einen deutschen Menschenrechtler in Untersuchungshaft. Der Mann stammt aus Berlin. Er war vor knapp zwei Wochen bei einer Veranstaltung von Amnesty International in der Türkei zusammen mit anderen festgenommen worden. Das Gericht in Istanbul schickte auch die regionale Chefin der Menschenrechtsorganisation und vier weitere Menschen in U-Haft. Der Vorwurf lautet: Unterstützung einer Terrororganisation. Wobei unklar bleib, um welche Organisation es sich handeln soll.

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 08:27 Uhr