Olympia : Deutsches Olympia-Team in Frankfurt gelandet

von dpa

26. Februar 2018, 16:56 Uhr

Das erfolgreiche deutsche Olympia-Team ist in der Heimat gelandet. Die aus Südkorea kommende Lufthansa-Maschine mit mehr als 150 Sportlern, Trainern und Funktionären an Bord setzte um 16.41 Uhr pünktlich in Frankfurt auf. Im Anschluss ging es direkt zu einem Empfang im Flughafen. Team Deutschland hatte bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit 31 Medaillen, darunter 14 mal Gold, für das erfolgreichste Abschneiden seit der Wiedervereinigung gesorgt.