Fußball : Deutschland mit 1:1 in Confed-Cup-Testspiel gegen Dänemark

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in ihrem Confed-Cup-Testspiel in Dänemark ohne zahlreiche Top-Stars nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Joshua Kimmich verhinderte mit seinem Treffer in der 88. Minute zumindest die erste Niederlage für den Weltmeister in dieser Saison. Vor 15 488 Zuschauern in Kopenhagen hatte Christian Eriksen die Gastgeber in der 18. Minute in Führung geschossen. Am Samstag steht für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Nürnberg das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino an.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 22:43 Uhr