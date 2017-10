von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 22:35 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich den Sieg in Gruppe C durch ein 3:1 gegen Nordirland in Belfast.