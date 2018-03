Handball : Deutschlands Handballer bei EM-Auslosung in Topf 1

von dpa

21. März 2018, 16:26 Uhr

Trotz der verpatzten Europameisterschaft sind Deutschlands Handballer bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen zur EM 2020 am 12. April in Trondheim in Topf 1 gesetzt. Dort befinden sich auch Weltmeister Frankreich, Olympiasieger Dänemark, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Weißrussland und Mazedonien. Die jeweils beiden besten Teams der acht Gruppen und die vier besten Tabellendritten lösen das EM-Ticket. Für die Endrunde, an der erstmals 24 Mannschaften teilnehmen, sind Titelverteidiger Spanien sowie die Gastgeber Schweden, Norwegen und Österreich gesetzt.