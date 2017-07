Fußball : DFB-Frauen startet gegen Schweden in Europameisterschaft

Titelverteidiger Deutschland startet heute mit dem Klassiker gegen Schweden in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Steffi Jones kann bei ihrem EM-Debüt als Bundestrainerin in Breda ihre besten Formation auf das Feld schicken. Bislang hat der achtmalige Europameister noch nie ein EM-Auftaktmatch verloren. Auch die Bilanz gegen die Skandinavierinnen ist makellos. Alle bisherigen fünf EM-Duelle mit den Schwedinnen konnte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewinnen.

von dpa

erstellt am 17.Jul.2017 | 03:43 Uhr