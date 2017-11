Fußball : DFB setzt Krug als Projektleiter Videobeweis ab

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 16:50 Uhr

Hellmut Krug ist nicht mehr Projektleiter Videobeweis beim Deutschen Fußball-Bund. Krug wird künftig durch Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich ersetzt. Der DFB stellte klar, dass Krug wie auch die anderen Supervisoren «künftig während der Spiele keine direkte Kommunikation mehr mit den Video-Assistenten haben werden». Der 61-Jährige soll aber in dem Gesamtprojekt weiter engagiert bleiben. Gegen Krug waren am Wochenende Vorwürfe laut geworden, wonach er in Entscheidungen eingegriffen haben soll. Krug und der beteiligte Video-Assistent wiesen das jedoch zurück.