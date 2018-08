Gesellschaft : Diakonie fordert Entlastung Alleinerziehender

von dpa

02. August 2018

Die Diakonie Deutschland fordert eine Entlastung der Alleinerziehenden in Deutschland. «Die Gruppe der Alleinerziehenden ist von sozialen Risiken am meisten betroffen», sagte Maria Loheide, Diakonie-Vorstand Sozialpolitik, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nötig sei eine Kindergrundsicherung. Zudem müsse es mehr Angebote zur Kinderbetreuung und Unterstützung von Alleinerziehenden geben. An diesem Donnerstag präsentiert das Statistische Bundesamt neue Zahlen über Alleinerziehende und ihre regionale Verteilung.