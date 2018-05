Flüchtlinge : Dobrindt fordert Durchgreifen gegen Abschiebeverweigerer

von dpa

03. Mai 2018, 15:55 Uhr

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat als Reaktion auf den gewaltsamen Widerstand gegen eine Abschiebung in Ellwangen ein härteres Vorgehen gefordert. «Wir brauchen ab sofort maximale Härte im Umgang mit Abschiebeverweigerern», sagte Dobrindt. Am Morgen führte die Polizei einen Großeinsatz in der Unterkunft im baden-württembergischen Ellwangen durch und nahm den gesuchten Mann aus Togo fest. Er soll gemäß des sogenannten Dublin-Abkommens nach Italien abgeschoben werden, wo er zuerst registriert wurde. Rund 150 Flüchtlinge hatten die Abschiebung am Montag verhindert.