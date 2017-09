Börsen : Dow und S&P 500 erreichen mit Mühe neue Rekorde

An der Wall Street ist die Rekordjagd in eine neue Runde gegangen. Nachdem sich der S&P 500 bereits jüngst zu neuen Höhen aufgeschwungen hatte, erreichte nun auch der Leitindex Dow Jones eine neue Bestmarke. Der US-Aktienmarkt profitiert derzeit unter anderem von der Hoffnung auf eine baldige Steuerreform in den USA. Der Dow schloss 0,20 Prozent höher bei 22 203,48 Punkten. Seine neue Bestmarke liegt nun bei gut 22 216 Punkten. Der Kurs des Euro stieg wieder. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1904 Dollar.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 22:46 Uhr