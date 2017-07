G20 : Dramatische Warnung vor Gewalt bei Anti-G20-Demos in Hamburg

Wenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat das Bundeskriminalamt nach einem Zeitungsbericht eine dramatische Warnung vor gewaltsamen Störaktionen von Linksextremisten abgegeben. Es müsse mit schweren Brandstiftungen sowie Sabotageakten gegen Knotenpunkte der Infrastruktur und des Schiffsverkehrs im Hafen gerechnet werden, berichtete die «Welt am Sonntag». Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz gab dennoch eine Sicherheitsgarantie. An einer ersten Demo gegen den Gipfel beteiligten sich heute laut Polizei 8000 Menschen, die Veranstalter sprachen von 18 000. Es blieb friedlich.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 16:02 Uhr