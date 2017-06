Brände : Drei Schwerverletzte durch Molotow-Cocktail auf Restaurant

Drei Menschen sind durch einen Molotow-Cocktail in einem Pariser Restaurant schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte am Abend den Brandsatz in das Restaurant im Vorort Aubervillers geworfen. Die Verletzten, die schwere Verbrennungen erlitten hatten, wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen, berichteten die Medien. Starker Rauch in dem Gebäude erschwerte die Suche nach möglichen weiteren Opfern. Über die Hintergründe der Tat liegen noch keine Angaben vor.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 00:47 Uhr