Konflikte : Drei Tote, 400 Verletzte bei Unruhen wegen Tempelberg-Krise

Der Streit um den Tempelberg in Jerusalem ist heftig eskaliert und hat mindestens drei Menschenleben gefordert. Nach dem Freitagsgebet wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden drei Palästinenser in Ost-Jerusalem getötet und rund 400 weitere in Jerusalem und im Westjordanland verletzt. Als Auslöser der Unruhen gilt ein Streit um Metalldetektoren, die Israel nach einem tödlichen Anschlag am Tempelberg an Eingängen zu der heiligen Stätte in Jerusalems Altstadt aufgestellt hatte.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 17:03 Uhr