Unfälle : Drei Tote bei Absturz von Wartungsgondel an Sendeturm

von dpa

03. September 2019, 10:39 Uhr

Beim Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen sind nach Angaben der Polizei alle drei Insassen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gondel an einer Sendeanlage des Hessischen Rundfunks aus rund 50 Metern hinab. Die Ursache ist noch unklar. Nach Angaben des Senders war eine Firma mit den Wartungsarbeiten beauftragt worden. Der Hessische Rundfunk hatte Ende August mitgeteilt, dass an der Sendeanlage «Hoher Meißner» eine neue Antenne aufgebaut werde.