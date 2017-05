Kriminalität : Drei Tote in Wohnheim im Rheinland - Verdächtige festgenommen

In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld haben Spezialkräfte der Polizei drei tote Männer gefunden. «Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus», sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Tatverdächtige wurden am späten Abend noch am Tatort - einer sozialtherapeutischen Einrichtung - festgenommen. Der Tat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen. «Wir wurden alarmiert, weil es hieß, jemand randaliere in dem Gebäude», sagte die Sprecherin. Als Spezialkräfte das Wohnheim betraten, entdeckten sie die Toten.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 05:50 Uhr