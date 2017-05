Kriminalität : Drei Tote in Wohnheim in Wuppertal - Festnahmen am Tatort

In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld hat ein Spezialkommando der Polizei drei Leichen gefunden. «Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus», sagte eine Sprecherin der Polizei. Zwei Tatverdächtige wurden am Abend noch am Tatort - einer sozialtherapeutischen Einrichtung - festgenommen. «Die beiden Männer wurden bisher noch nicht verhört», sagte die Sprecherin weiter. Der Bluttat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen. Eine Mordkommission übernahm in der Nacht die Ermittlungen.

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 02:54 Uhr