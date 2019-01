Brände : Drei Tote und viele Verletzte bei Hausbrand in Spanien

von dpa

05. Januar 2019, 19:43 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im nordostspanischen Badalona sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. 16 von insgesamt 29 Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden der katalanischen Gemeinde unweit von Barcelona mit. Ein zwei Monate altes Baby sowie zwei Männer, die in die Tiefe gesprungen seien, um den Flammen zu entkommen, seien in kritischem Zustand, hieß es. Das Feuer brach in dem zehnstöckigen Gebäude vormittags aus, so die Feuerwehr.