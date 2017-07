Motorsport : DTM bedauert Mercedes-Ausstieg nach 2018

Die DTM und ihr Chef Gerhard Berger bedauern den Ausstieg von Mercedes aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters zum Saisonende 2018. «Wir müssen die Entscheidung sportlich fair respektieren», hieß es in einer Stellungnahme. Mercedes hatte gestern überraschend seinen Rückzug nach dem kommenden Jahr angekündigt. Der Hersteller will sich ab 2019 in der Formel E engagieren und daneben weiterhin in der Formel 1 aktiv bleiben. Neben dem schwäbischen Autobauer treten derzeit noch Audi und BMW in der DTM an. Die Kontrahenten hatten die Ankündigung von Mercedes ebenfalls bedauert.

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 07:11 Uhr