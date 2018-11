Fußball : Düsseldorf verliert 0:1 gegen Mainz

von dpa

30. November 2018, 22:26 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel unterlag am Abend dem FSV Mainz 05 zu Hause mit 0:1. Den entscheidenden Treffer für Mainz erzielte Stürmer Jean-Philippe Mateta in der 67. Spielminute. Damit droht Düsseldorf am Wochenende wieder auf den letzten Tabellenplatz abzurutschen. Mainz verbessert sich zumindest für eine Nacht um einen Platz auf Rang acht.