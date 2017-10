Gesellschaft : Ehe für alle: Erstes schwules Paar hat in Berlin geheiratet

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 16:45 Uhr

Die bundesweit erste gleichgeschlechtliche Ehe ist in Berlin geschlossen worden. Das Paar Karl Kreile und Bodo Mende wurde im Beisein von rund 100 Freunden und Angehörigen im Rathaus Schöneberg getraut. Damit wurde die Ehe für alle eingeläutet, die der Bundestag im Sommer beschlossen hatte und die am 1. Oktober in Kraft getreten ist. Schwule und lesbische Paare können nun genau wie heterosexuelle Paare mit allen Rechten und Pflichten heiraten.