Lebensmittel : Eier wegen Salmonellen zurückgerufen

von dpa

30. April 2018, 21:51 Uhr

Wegen Salmonellen-Befalls ruft eine Firma ihre Freilandeier zurück, die in fünf großen Lebensmittelketten in mehreren Bundesländern verkauft wurden. Betroffen seien ausschließlich Eier mit der Nummer 1-DE-0353974 - diese finde man als Stempelaufdruck auf den Eiern, teilte die Inter-ovo GmbH in Waiblingen mit. Die Eier hätten verschiedene Mindesthaltbarkeitsdaten. Sie lägen zwischen dem 29. April und dem 20. Mai 2018. Die Eier wurden bei Norma, Rewe, Netto, Penny und Edeka verkauft. Bei einer Lebensmittelprobe wurden Salmonellen nachgewiesen.