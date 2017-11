Regierung : Ein Jahr nach Wahl schlechteste Umfragewerte für Trump

von dpa

erstellt am 05.Nov.2017 | 16:12 Uhr

Fast ein Jahr nach der Wahl sind 59 Prozent der Amerikaner mit Präsident Donald Trump unzufrieden. 50 Prozent geben ihm sogar eine «sehr» schlechte Note, und nur 37 Prozent stimmen seiner Amtsführung zu. Das geht aus einer aktuelle Umfrage in den USA hervor. Demnach handelt es sich um die bisher schlechtesten Werte in Trumps Präsidentschaft und insgesamt die negativsten für einen Präsidenten zu diesem Zeitpunkt in den 70 Jahren, seit es derartige Umfragen gibt.