Parteien : «Eingraben geht nicht mehr»: Union und SPD vor der Entscheidung

von dpa

06. Februar 2018, 16:49 Uhr

Unter hohem Einigungsdruck ringen Union und SPD in der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen um Kompromisse in der Gesundheits- und Arbeitsmarktpolitik. Bis zum späten Nachmittag war auch die Außenpolitik noch strittig. Trotzdem betonten alle Seiten ihren festen Willen die Gespräche in der Nacht oder am Morgen abzuschließen. SPD-Chef Martin Schulz sprach vom «Tag der Entscheidung». CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: «Eingraben geht jetzt nicht mehr. Die Stunde der Wahrheit naht.» Kanzlerin Angela Merkel mahnte alle Seiten zu Kompromissbereitschaft.