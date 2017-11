Film : Einstiges Bond-Girl Karin Dor gestorben

von dpa

08.Nov.2017

Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Sie starb am Montagabendim ALter von 79 Jahren nach mehreren Stürzen in einem Pflegeheim, wie die Komödie im Bayerischen Hof in München mitteilte. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Dor ist Millionen Zuschauern als Bond-Girl in «James Bond 007 - Man lebt nur zweimal» an der Seite von Sean Connery bekannt, sie war das einzige deutsche Bond-Girl. Außerdem war Dor in mehreren Karl-May-Verfilmungen zu sehen.