Medien : Emmys für Nicole Kidmann und Alec Baldwin

Nicole Kidman ist für ihre Rolle in der Drama-Miniserie «Big Little Lies» mit einem Emmy ausgezeichnet worden. «Big Little Lies» wurde gleichzeitig zur besten Mini-Serie gekürt. Alec Baldwin gewann eine Trophäe für seine Darstellung von US-Präsident Donald Trump in der Show «Saturday Night Live», genauer als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie. Einen Emmy für die beste Drama-Serie gab es für «The Handmaid's Tale». Die Emmys gelten als wichtigster Fernsehpreis der Welt.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 06:22 Uhr