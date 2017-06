Wahlen : Entscheidende Parlamentswahl-Runde in Frankreich

Die Franzosen entscheiden über die Machtverteilung in ihrer neuen Nationalversammlung. Die Wahllokale für die entscheidende zweite Runde der Parlamentswahl öffneten am Morgen. Sechs Wochen nach der Wahl von Emmanuel Macron zum Präsidenten kann der sozialliberale Staatschef laut Meinungsforschern mit einer absoluten Mehrheit in der ersten Parlamentskammer rechnen. Damit hätte er den nötigen Rückhalt für sein Reformprogramm. Macrons Lager hatte den ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag klar gewonnen. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet, in großen Städten zwei Stunden länger.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 08:08 Uhr