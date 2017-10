Kriminalität : Entwarnung nach Messerattacke in München

von dpa

21.Okt.2017 | 14:19 Uhr

Einige Stunden nach der Messerattacke von München mit mehreren Verletzten hat die Polizei Entwarnung gegeben. «Es besteht keine Gefahr mehr», twitterten die Beamten. «Nach derzeitigem Ermittlungsstand bleibt der Festgenommene dringend tatverdächtig.» Der Mann soll an sechs Tatorten in der bayerischen Hauptstadt sechs Menschen mit Messern angegriffen haben, vier wurden verletzt. Der Mann sei um 11.30 Uhr in der Nähe der Ottobrunner Straße gefasst worden, er habe zunächst versucht zu fliehen. Seine Opfer habe der Festgenommene wahllos ausgesucht, erklärte die Polizei.