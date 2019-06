Erdbeben : Erdbeben erschreckt Menschen in Griechenland

von dpa

13. Juni 2019, 05:52 Uhr

Ein Erdbeben hat in der Nacht Mittelgriechenland erschüttert und viele Menschen in Angst versetzt. Das Zentrum des Bebens lag rund 100 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen. Vom geodynamischen Instituts wurde der Erdstoß mit einer Stärke von 4,1 gemessen. Das Beben war auch in Athen zu spüren. Berichte über Verletzte oder schwere Schäden gibt es bisher nicht. Erdbeben sind in Griechenland nicht ungewöhnlich. Dort treffen die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinander.