Erdbeben : Erdbeben erschüttert Tonga

von dpa

24. Dezember 2018, 00:48 Uhr

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat das Königreich Tonga im Pazifik erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag knapp 84 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nukualofa in einer Tiefe von knapp 100 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Über eventuelle Opfer oder Schäden auf den Inseln lagen zunächst keine Informationen vor. Das Tsunami-Warnzentrum für den Pazifik PTWC teilte auf seiner Webseite mit, es sei kein «zerstörerischer Tsunami im Pazifikraum» zu erwarten. Erst am Samstag waren in Indonesien mindestens 222 Menschen durch einen Tsunami ums Leben gekommen.