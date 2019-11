Konflikte : Erdogan droht EU mit IS-Anhängern

von dpa

12. November 2019, 15:55 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gedroht, eine größere Zahl von Anhängern der Terrormiliz IS zurück nach Europa zu schicken. Die Türkei habe bereits damit begonnen. Er stellte einen Zusammenhang zwischen den Abschiebungen und dem Streit um türkische Erdgasbohrungen vor Zypern her. «Ihr mögt das auf die leichte Schulter nehmen. Aber diese Türen können sich öffnen», sagte er. Die EU solle ihre Haltung gegenüber einem Land überdenken, das die Kontrolle über viele IS-Mitglieder in der Türkei und in Syrien habe. Er drohte auch erneut, Migranten nach Europa zu schicken.