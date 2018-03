Konflikte : Erdogan greift Macron nach Vermittlungsangebot scharf an

von dpa

30. März 2018, 13:52 Uhr

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat jede Vermittlerrolle Frankreichs bei der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien empört zurückgewiesen. Erdogan erhob schwere Vorwürfe gegen seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron wegen dessen Vorstoß. Diejenigen, die sich mit Terroristen ins Bett legten und sie sogar in ihren Palästen empfangen würden, würden ihren Fehler früher oder später erkennen, so Erdogan. Macron hatte zuvor eine Delegation der Syrischen Demokratischen Kräfte in Paris empfangen, die von der YPG dominiert wird.