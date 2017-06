Konflikte : Erdogan sagt Katar weitere Unterstützung zu

Istanbul (dpa) - In der Krise zwischen den arabischen Golf-Staaten hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dem Emirat Katar weitere Unterstützung der Türkei zugesichert. «Wir werden Katar weiterhin jede Art der Unterstützung geben», sagte Erdogan bei einer Ansprache zum Fastenbrechen in Istanbul. Der Präsident forderte ein Ende der Sanktionen gegen Katar. Saudi-Arabien müsse die «Brüder» am Golf wieder vereinen und die diplomatische Krise beilegen. «Im Streit zwischen Brüdern kann es keinen Gewinner geben.»

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 23:45 Uhr