Konjunktur : Erdogan: «Wirtschaftskrieg» mit Westen Schuld an Lira-Krise

von dpa

10. August 2018, 15:53 Uhr

Der türkische Staatspräsident Erdogan hat den Westen für den Kursverfall der Lira verantwortlich gemacht und die Bevölkerung aufgerufen, Dollar und Euro in die Landeswährung umzutauschen. Er sprach von einem «Wirtschaftskrieg» und erhob den Westen zum Feindbild. Gegenüber dem Euro hat die Lira seit Januar mehr als ein Drittel an Wert verloren. Am Morgen war sie auf einen Tiefstand gestürzt. US-Präsident Trump hat die Krise weiter angeheizt: er verdoppelte die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium.