Luftverkehr : Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen

von dpa

20. Dezember 2018, 07:43 Uhr

Die Bundespolizei hat die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Stuttgart verschärft. Hintergrund ist der Verdacht, dass Personen versucht haben sollen, die Abläufe am Flughafen auszuspähen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Am Donnerstagmorgen hieß es, es seien Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in den Terminals postiert und auf Streife. Die Informationen zu den mutmaßlichen Ausspähversuchen seien noch nicht abschließend bewertet, sagte der Sprecher. Der Flugbetrieb soll durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt sein.