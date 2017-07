Kriminalität : Ermittler: Kettensägen-Angreifer wollte Versicherung treffen

Der Kettensägenangreifer im schweizerischen Schaffhausen hatte es auf eine Versicherung abgesehen. Er war in der Innenstadt mit einer Kettensäge in ein Gebäude gestürmt und hatte dort im Büro der Krankenkasse fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Der Tatverdächtige ist 51 Jahre alt und identifiziert, aber noch nicht festgenommen worden. Er hält sich vorwiegend in Wäldern auf und reagiert oft aggressiv, wenn er sich angegriffen fühlt. Deshalb sei Vorsicht nötig, hieß es auf einer Pressekonferenz.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 16:27 Uhr