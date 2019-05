Leute : Erstes Baby für Harry und Meghan - ein Junge

von dpa

06. Mai 2019, 18:07 Uhr

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind Eltern eines Jungen geworden. «Das war absolut überwältigend», sagte Harry, der bei der Geburt von «Baby Sussex» dabei war, vor Journalisten. Für Harry und Meghan ist es das erste Kind. Das knapp 3,3 Kilogramm schwere Baby kam am Morgen zur Welt. Mutter und Kind gehe es erstaunlich gut, berichtete der blasse Harry weiter. Das Baby wird vermutlich erst in einigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt, wie britische Medien spekulierten. Es nimmt den siebten Rang in der Thronfolge ein - direkt hinter Papa Harry.