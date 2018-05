Musik : ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn hat begonnen

von dpa

12. Mai 2018, 20:43 Uhr

Hamburg (dpa) – Rund 3000 Fans sind zum Auftakt der offiziellen «Countdown für Lissabon»-Party des 63. Eurovision Song Contest (ESC) auf die Hamburger Reeperbahn gekommen. Gut gelaunt fieberte die Menge gemeinsam mit Moderatorin Barbara Schöneberger dem Finale entgegen, dessen Beginn um 21.00 Uhr in der portugiesischen Hauptstadt anstand. Für Deutschland geht in Lissabon Michael Schulte mit seinem Song «You let me walk alone» an den Start.