International : EU-China-Gipfel hat begonnen

Spitzenvertreter von EU und China sind zu Beratungen über Handel und Klimapolitik zusammengekommen. EU-Ratspräsident Donald Tusk begrüßte Chinas Ministerpräsident Li Keqiang in Brüssel, wo ein gemeinsames Abendessen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk geplant ist. Bis morgen Mittag wollten beide Seiten unter anderem eine gemeinsame Erklärung abgeben, in der sie sich zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens bekennen. Als kritisch gilt hingegen das Thema Marktzugang. Europäische Firmen beklagen Investitionshemmnisse in China.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 19:09 Uhr