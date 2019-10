Regierung : EU-Kommission: London muss Brexit-Vorschlag nacharbeiten

von dpa

03. Oktober 2019, 17:05 Uhr

Der neue Vorschlag des britischen Premierministers Boris Johnson im Brexit-Streit stößt in Brüssel und Dublin auf Kritik. Es gebe da problematische Punkte, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission. Großbritannien müsse nacharbeiten. Die Brexit-Fachleute im Europaparlament äußerten sich noch kritischer: Auf dieser Basis sei keine Einigung möglich. Ähnlich sieht es auch die irische Regierung. Johnson sieht dagegen Brüssel am Zug. «Wir haben große Flexibilität gezeigt», sagte er im Parlament in London.