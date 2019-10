EU : EU soll schnell Klimaschutzgesetz bekommen

von dpa

08. Oktober 2019, 21:52 Uhr

Der designierte EU-Vizekommissionspräsident für Klimaschutz will rasch weitreichende Gesetzesentwürfe vorlegen. Er werde innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit ein Klimaschutzgesetz vorschlagen, dass das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in der EU-Gesetzgebung verankert werde, sagte der Niederländer Frans Timmermans bei seiner Anhörung im Europaparlament in Brüssel. Zudem wolle er umgehend damit beginnen, ehrgeizigere Ziele für die Zeit bis 2030 zu erarbeiten.