EU : EU-Streit um schmutzige Luft: Grüne fordern Diesel-Nachrüstung

von dpa

17. Mai 2018, 06:47 Uhr

Brüssel (dpa) – Angesichts einer drohenden Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof fordern die Grünen, die Autohersteller für die Verbesserung der Luft in deutschen Städten in die Pflicht zu nehmen. Die Bundesregierung müsse «auf umfangreichen Nachrüstungen für Dieseldreckschleudern bestehen», erklärte die Europaabgeordnete Rebecca Harms der dpa. Ob Brüssel vor Gericht zieht, will sie am Donnerstag mitteilen. Umweltverbände rechnen fest damit, dass die Kommission Deutschland tatsächlich verklagt. Im Fall einer Niederlage könnten Deutschland hohe Strafzahlungen drohen.