EU : EU verlangt Ausreisemöglichkeit für Liu Xiabao

Die EU verlangt von China mit deutlichen Worten eine Ausreisemöglichkeit für den schwer krebskranken Bürgerrechtler Liu Xiabao. «Die Europäische Union erwartet von der Volksrepublik China, dass sie ihm sofort Bewährung aus humanitären Gründen gewährt und ihm erlaubt, medizinische Hilfe an einem Ort seiner Wahl in China oder im Ausland zu erhalten», erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitagabend in Brüssel. China lehnt eine Ausreise Liu Xiaobos mit seiner Frau zur medizinischen Behandlung ins Ausland ab. Der Bürgerrechtler leidet unter Leberkrebs im Endstadium.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 10:20 Uhr