G20 : EU wehrt sich bei G20 gegen Abschottungspolitik Trumps

Die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump hat auf dem G20-Gipfel zu offenem Streit mit den Europäern geführt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drohte Trump sofortige Sanktionen an, sollte dieser zulasten europäischer Unternehmen den US-Stahlmarkt abriegeln. «Wir sind in gehobener Kampfesstimmung», sagte er. Auch der russische Präsident Wladimir Putin stimmte in die Kritik an der Abschottungspolitik ein. «Wir sind gegen den Protektionismus, der sich in der Welt ausbreitet», sagte er in der ersten Arbeitssitzung des Gipfels in Anwesenheit Trumps.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 16:42 Uhr