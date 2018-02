International : EU will sich von Trump emanzipieren

von dpa

17. Februar 2018, 18:47 Uhr

München (dpa) – Die Europäische Union will auf der internationalen Bühne in die von US-Präsident Donald Trump aufgerissene Lücke stoßen und verstärkt als Ordnungsmacht in der Welt auftreten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz: «Wir waren lange Zeit nicht weltpolitikfähig. Die Umstände bringen es mit sich, dass wir uns um Weltpolitikfähigkeit bemühen müssen.» Außenminister Sigmar Gabriel betonte in München, die USA seien unter Trump nicht mehr verlässlich.