Währung : Euro über 1,17 Dollar - türkische Lira unter Druck

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 08:08 Uhr

Der Euro hat weiter über der Marke von 1,17 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Freitagabend. Starke Impulse gab es im Handel zwischen Euro und Dollar zunächst nicht. Unter erheblichem Druck steht zu Wochenbeginn die türkische Lira. Gegenüber dem US-Dollar und dem Euro wertete sie um jeweils 2,5 Prozent ab. Auslöser war, dass die USA und die Türkei die gegenseitige Visavergabe ausgesetzt haben.