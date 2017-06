EU : Europäischer Staatsakt für Kohl soll im EU-Parlament stattfinden

Der von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker angeregte europäische Staatsakt für Helmut Kohl soll möglichst binnen zwei Wochen im Europaparlament in Straßburg stattfinden. Der genaue Termin und Details seien noch offen, sagte eine Kommissionssprecherin der dpa in Brüssel. Gedacht ist an eine Trauerfeier und Würdigung mit allen Spitzen der Europäischen Union sowie mit Weggefährten des gestorbenen Altkanzlers. Informationen der «Bild am Sonntag», wonach Kohls Leichnam nach dem Staatsakt mit dem Schiff über den Rhein zur Totenmesse nach Speyer gebracht werden soll, bestätigte sie nicht.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 10:20 Uhr