Parteien : Ex-SPD-Chef Schulz will für Merkel stimmen

von dpa

10. März 2018, 14:48 Uhr

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz will alsBundestagsabgeordneter bei der Kanzlerwahl für seinefrühere Kontrahentin Angela Merkel stimmen. «Ich werde an der Kanzlerin-Wahl teilnehmen und mit meiner Partei für eine Regierung stimmen, an deren Zustandekommen ich maßgeblich beteiligt war», sagte der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat der «Bild am Sonntag». Die Wahl findet am Mittwoch im Bundestag statt. Schulz hatte nach seinem Verzicht auf das Außenministerium und seinem Rücktritt als SPD-Chef eine verschleppte Grippe auskuriert, wie die Zeitung berichtete.