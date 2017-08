Gesundheit : Experte: Alkoholsucht immer häufiger bei Frauen

Alkoholsucht trifft immer häufiger auch Frauen. Ihr Alkoholkonsum nähert sich dem von Männern an. «War ein problematisches Trinkverhalten zu Beginn des letzten Jahrhunderts bei Männern noch dreimal so verbreitet wie bei Frauen, lagen Männer zum Ende des 20. Jahrhunderts nur noch geringfügig vorne», erläutert der Chefarzt der Oberbergklinik Berlin/Brandenburg, Bastian Willenborg. Insbesondere junge Menschen trinken heute annähernd gleich viel. Bei Menschen, die zwischen 1991 und 2000 geboren wurden, bestünden kaum noch geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Alkoholkonsum.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 05:43 Uhr