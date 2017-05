Explosionen : Explosion in Mehrfamilienhaus verletzt sechs Menschen

In einem Mehrfamilienhaus in Flensburg hat es am Abend eine heftige Explosion gegeben. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen erlitten schwere Brandverletzungen. Die Explosion war so stark, dass Fenster und Türen der Wohnung im ersten Stock herausgesprengt wurden. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten vor dem Haus geparkte Autos. Einsatzkräfte räumten das Mehrfamilienhaus und brachten die Bewohner in Sicherheit. Grund für die Verpuffung könnte das unsachgemäße Umfüllen von Gas von einer Kartusche in eine andere gewesen sein.

von dpa

erstellt am 29.Mai.2017 | 01:53 Uhr